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В США выросло число нефтегазовых буровых установок

В США выросло число нефтегазовых буровых установок Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло по итогам второй недели подряд. Буровая активность оставалась сильной на фоне высоких цен на нефть.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 11:10
В США выросло число нефтегазовых буровых установок

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло по итогам второй недели подряд. Буровая активность оставалась сильной на фоне высоких цен на нефть.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 5-11 ноября выросло на 9 единиц, до 779 единиц. Это максимум с марта 2020 года.

Показатель увеличился на 9 единиц, до 622 единиц, самого высокого уровня с марта 2020 года. Число газовых буровых установок осталось без изменений, на уровне 155 единиц.

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