В США сократилось число нефтегазовых буровых установок

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе упало к минимуму с конца июля - до 759 единиц.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе упало к минимуму с конца июля - до 759 единиц.

Как передает Report, об этом сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

По ее данным, снижение наблюдается, даже несмотря на сравнительно высокие цены на энергоносители.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе сократилось на 5 единиц, до минимума с середины июня 591 единицы. Показатель вырос на 4 единицы, до 166 единиц, максимума с августа 2019 года.

В августе число нефтяных и газовых буровых установок снизилось после роста в течение 24 месяцев. За истекший период этого года цены на нефть выросли примерно на 16%, а в 2021 году они повысились на 55%.