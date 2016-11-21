В США проходят акции против строительства нефтепровода

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Маршрут нефтепровода Dakota Access из американского штата Северная Дакота в Иллинойс не будет изменен, несмотря на протесты.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Energy Transfer Partners Келси Уоррен (Kelcy Warren).

Уоррен заявил, что хотел бы встретиться с главой племени индейцев, выступающих против проекта, чтобы попытаться решить их возможные проблемы, связанные с источниками водоснабжения и культовыми местами. "У нас нет другого пути. Мы строим (нефтепровод) по этому маршруту", - отметил он.

Глава компании добавил, что нефтепровод идет параллельно уже действующему газопроводу Northern Border из Канады в Чикаго.

Отметим, что жители и экологи несколько месяцев протестуют против строительства нефтепровода, утверждая, что он представляет потенциальную опасность для священных мест племени сиу, а также угрожает водоснабжению.

Ранее протестующие против строительства нефтепровода Dakota Access перекрыли железную дорогу в Северной Дакоте. С августа полиция задержала более 470 протестующих.