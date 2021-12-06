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В США открылся 23-й Мировой нефтяной конгресс

В США открылся 23-й Мировой нефтяной конгресс Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс (WPC), одно из крупнейших и наиболее представительных событий в нефтегазовой индустрии, стартовал в американском Хьюстоне.
Энергетика
6 декабря 2021 г. 06:43
В США открылся 23-й Мировой нефтяной конгресс

Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс (WPC), одно из крупнейших и наиболее представительных событий в нефтегазовой индустрии, стартовал в американском Хьюстоне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, форум продлится до 9 декабря и объединит на своей площадке более 5 тысяч представителей из 70 стран, включая руководителей крупнейших профильных компаний, министров и экспертов. Насыщенная деловая программа даст участникам возможность обсудить вопросы дальнейшего развития энергетики планеты в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

На церемонии открытия конгресса председатель оргкомитета WPC Джефф Шеллебаргер заявил, что данное мероприятие позволит участникам, несмотря на разницу в интересах и подходах, сблизить позиции по вопросам мировой энергобезопасности и обсудить другие

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