В США открылся 23-й Мировой нефтяной конгресс

Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс (WPC), одно из крупнейших и наиболее представительных событий в нефтегазовой индустрии, стартовал в американском Хьюстоне.

Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс (WPC), одно из крупнейших и наиболее представительных событий в нефтегазовой индустрии, стартовал в американском Хьюстоне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, форум продлится до 9 декабря и объединит на своей площадке более 5 тысяч представителей из 70 стран, включая руководителей крупнейших профильных компаний, министров и экспертов. Насыщенная деловая программа даст участникам возможность обсудить вопросы дальнейшего развития энергетики планеты в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

На церемонии открытия конгресса председатель оргкомитета WPC Джефф Шеллебаргер заявил, что данное мероприятие позволит участникам, несмотря на разницу в интересах и подходах, сблизить позиции по вопросам мировой энергобезопасности и обсудить другие