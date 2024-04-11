В SOCAR Petroleum прокомментировали инцидент на АЗС в Баку

ЗАО SOCAR Petroleum выступило с официальным заявлением в связи инцидентом на АЗС IST Petrol.

ЗАО SOCAR Petroleum выступило с официальным заявлением в связи инцидентом на АЗС IST Petrol.

Как передает Report , в документе отмечается, что в связи с вопросом немедленно было проведено расследование.

Ранее в соцсетях распространились кадры о том, что в ахмедлинском филиале сети АЗС, принадлежащей ООО IST Petrol, вместо бензина в автомобили якобы заливалась вода.

"В результате расследования было установлено, что указанная техническая проблема возникла в результате попадания воды в подземный топливный резервуар. ЗАО SOCAR Petroleum взяло на себя всю финансовую ответственность за проблемы, возникшие у водителей из-за упомянутого инцидента", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что с каждым водителем, у которого возникли проблемы после заправки 11 апреля 2024 года в ахмедлинском филиале сети АЗС ООО IST Petrol, были проведены беседы в индивидуальном порядке. Им сообщили, что возникшие проблемы будут устранены в короткие сроки.