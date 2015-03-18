В праздники "Азеришыг" перейдет на усиленный режим работы

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В праздничные дни ОАО "Азеришыг" перейдет на усиленный режим работы. Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

По информации, по этому поводу распорядился председатель ОАО. Так, в праздничные дни будут приняты необходимые меры для пресечения возможных аварий и снабжения абонентов непрерывной электроэнергией.

Для этого планируется усилить контроль над дежурствами, установленными по районным управлениям энергоснабжения и продажи электроэнергии и центральному аппарату ОАО "Азеришыг". За исключением случаев устранения возможных аварий, в праздничные дни все запланированные работы будут временно приостановлены.

Обращаясь к абонентам, структура просит при возникновении проблем с энергоснабжением в любых городах, районах, поселках и селах, связаться с аварийной службой, позвонив на номер аварийной службы - 199.