В Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности "зеленой" энергии

На Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности с целью экспорта электроэнергии из возобновляемых источников в Европу

На Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности с целью экспорта электроэнергии из возобновляемых источников в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на встрече с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом, состоявшейся в национальном павильоне Азербайджана в рамках COP28 в Дубае.

На встрече обсуждались меры по сокращению выбросов метана, созданию в Азербайджане мощностей "зеленой" энергии на суше и на море, производству водорода и передаче электроэнергии и "зеленого" водорода по Энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа.