О нас

В Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности "зеленой" энергии

В Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности "зеленой" энергии На Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности с целью экспорта электроэнергии из возобновляемых источников в Европу
Энергетика
4 декабря 2023 г. 19:06
В Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности зеленой энергии

На Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности с целью экспорта электроэнергии из возобновляемых источников в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на встрече с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом, состоявшейся в национальном павильоне Азербайджана в рамках COP28 в Дубае.

На встрече обсуждались меры по сокращению выбросов метана, созданию в Азербайджане мощностей "зеленой" энергии на суше и на море, производству водорода и передаче электроэнергии и "зеленого" водорода по Энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMega production facilities for green energy to be created in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl enerji” güclərinin Avropaya ixracı üçün Xəzərdə meqa istehsal gücləri yaradılacaq

Самое важное

Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 15:17
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
4 декабря 2023 г. 13:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
2 декабря 2023 г. 20:10
Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
ФотоНачальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
2 декабря 2023 г. 12:31
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi