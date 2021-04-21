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В этом году в Азербайджане переработано 1,4 млн тонн нефти

В этом году в Азербайджане переработано 1,4 млн тонн нефти Переработка нефти сократилась на 93 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Энергетика
21 апреля 2021 г. 12:54
В этом году в Азербайджане переработано 1,4 млн тонн нефти

В январе-марте этого года объем переработки нефти в Азербайджане составил 1,4 млн тонн.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Переработка нефти сократилась на 93 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе.

На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и др. производится.

На НПЗ, основанном в 1953 году, в настоящее время реализуются 2-й и 3-й этапы проекта модернизации и реконструкции.

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Версия на английском языке 1.4 million tons of oil refined in Azerbaijan in 1Q21
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 1,4 mln ton neft emal edilib

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