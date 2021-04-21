В этом году в Азербайджане переработано 1,4 млн тонн нефти

Переработка нефти сократилась на 93 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

В январе-марте этого года объем переработки нефти в Азербайджане составил 1,4 млн тонн.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Переработка нефти сократилась на 93 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе.

На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и др. производится.

На НПЗ, основанном в 1953 году, в настоящее время реализуются 2-й и 3-й этапы проекта модернизации и реконструкции.