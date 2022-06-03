В этом году "Азеригаз" зарегистрировал 24 тысячи новых абонентов

У ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 2 465 043 абонента.

У ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 2 465 043 абонента.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела газификации и развития ПО Теймур Джафаров.

По его словам, из них 2 427 450 относятся к абонентам категории "население", 37 959 - к прочим абонентам.

"Только в этом году зарегистрировано 24 тысячи новых абонентов. Все они обеспечены счетчиками", - сказал Т.Джафаров.

Представитель "Азеригаза" также отметил, что работы по газификации продолжаются в 48 новых жилых массивах 35 населенных пунктов. По состоянию на 1 июня уровень газификации по стране составляет 96,3%. В этом году проложено 224 км новых газовых линий, отремонтировано 48 км существующих.