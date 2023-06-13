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В этом году Азербайджан экспортировал в Европу около 5 млрд кубометров природного газа

В этом году Азербайджан экспортировал в Европу около 5 млрд кубометров природного газа В январе-мае текущего года объем экспорта природного газа Азербайджана увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
13 июня 2023 г. 09:58
В этом году Азербайджан экспортировал в Европу около 5 млрд кубометров природного газа

В январе-мае текущего года объем экспорта природного газа Азербайджана увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

В публикации говорится, что 4,8 млрд кубометров природного газа экспортировано в Европу, 4,3 млрд кубометров - в Турцию, 1,2 млрд кубометров - в Грузию.

Сообщается, что в отчетный период по TANAP в Турцию было экспортировано 2,4 млрд кубометров газа.

В настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода (ТАP) составляет 12 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports nearly 5 billion cubic meters of natural gas to Europe
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Avropaya 5 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ixrac edib

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