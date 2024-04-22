В Баку проходит встреча образовательных учреждений по туризму стран ОЧЭС

В Баку проходит 1-я встреча образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем образования в сфере туризма.

В Баку проходит 1-я встреча образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем образования в сфере туризма.

Как сообщает Report, встреча проходит по совместной инициативе Государственного агентства по туризму и ОЧЭС.

Во встрече принимают участие официальные лица и представители учебных заведений в сфере туризма из 11 стран-членов организации, в том числе Азербайджана, Турции, России, Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, Сербии и Украины, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступивший на мероприятии, подчеркнул, что встреча в рамках ОЧЭС полезна с точки зрения содействия обмену знаниями и опытом между вузами в сфере туризма.

Во второй день мероприятия запланировано проведение круглого стола, посвященного расширению возможностей партнерства по вопросам образования в сфере туризма между странами-членами организации.