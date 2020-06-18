Neosun Energy: В Азербайджане создаются условия для перехода на солнечную энергию - ИНТЕРВЬЮ

Илья Лихов https://report.az/storage/news/7cd28bc994f09a951003d570d08714ef/671e8ded-39dd-4471-8d95-896cf48fbc89_292.jpg

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report генеральный директор компании-производителя солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов нового поколения Neosun Energy Илья Лихов рассказал о плюсах и минусах солнечных панелей как источника альтернативной энергии, их использовании в Азербайджане и переводе на такие панели объектов общественного транспорта.

- Расскажите о плюсах и минусах солнечных панелей как источника альтернативной энергии?

-Плюсов довольно много, даже если оставить за скобками экологичность и неисчерпаемость солнечной энергии, основные лежат в экономической плоскости. На сегодняшний день стоимость солнечных модулей снизилась настолько, что сделала солнечную энергетику одним из самых дешевых и доступных видов энергии. Как следствие для инвесторов – низкие сроки окупаемости (в среднем 5 лет), а также независимость от роста тарифов на электроэнергию и цен на топливо.

Минусом же солнечных модулей является зависимость от географических условий. Не секрет, что панели малоэффективны в районах, где часто пасмурно или туманно. К счастью про Азербайджан этого не скажешь.

-Насколько в целом распространены на сегодняшний день солнечные панели и насколько опытна Россия в вопросе альтернативной энергии?

-По данным Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) установленная мощность солнечных электростанций (СЭС) в мире достигла 629 ГВт, это более чем в 2 раза превышает суммарную мощность энергосистемы России. При этом только за минувший год было построено почти 115 ГВт фотоэлектрических станций. Также хочется подчеркнуть, что в 2019 году на возобновляемых источники энергии пришлось 72% всех новых энергетических объектов.

Россия пока лишь набирается опыта в данной области, но последние 2-3 годы мы видим резкий рост интереса к строительству солнечных электростанций со стороны российских частных компаний. Так, по оценкам аналитиков Neosun Energy на конец 2019 года в РФ установленная мощность солнечных электростанций в России достигла почти 1,4 ГВт., а объем инвестиций в их строительство превысил 158 млрд. рублей.

-Выгодно ли устанавливать солнечные панели в таком солнечном регионе, как Азербайджан?

-Однозначно, да. Ведь в Азербайджане даже небольшая СЭС (мощностью 100 кВт.) с правильным углом наклона выдаст около 140 000 кВт*ч за год.

Карта солнечной радиации в Азербайджане

Неслучайно мощность солнечных электростанций в стране уже около 35 МВт, их устанавливает бизнес, социальные учреждения, а президент Ильхам Алиев вовсе анонсировал в начале этого года строительство солнечной электростанции установленной мощностью 200 МВт.

В долгосрочной перспективе власти Азербайджана также ставят на возобновляемые источники энергии и намерены нарастить их долю в энергобалансе с 17 до 30%. Большая часть объектов ВИЭ будут солнечные электростанции.

По оценкам Минэнерго Азербайджана, это позволит высвободить около 200 миллионов кубометров газа в год, чтобы его экспортировать.

-Возможен ли перевод в Азербайджане объектов для общественного транспорта, транспортных дорог на солнечные панели (железнодорожного сектора и сектора автомобилестроения)? Можно ли установить панели на наземных пешеходных переходах, а также для освещения подземных переходов и тоннелей?

-Да, конечно. И подтверждений тому в мировой практике масса.

В Индии, например, на энергию солнца переведено 7 000 железнодорожных станций.

Есть тысячи примеров встраивания солнечных панелей в конструкции автобусных остановок, автозаправочных станций, светофоров и уличных столбов освещения. Есть примеры подобных проектов и у нашей компании.

-Какие условия должны быть созданы для этого перехода? Как этот переход осуществлен за рубежом?

-Насколько мне известно власти Азербайджана уже их создают. В частности, прорабатываются меры по привлечению частных инвестиций в данную сферу и поощрению использования возобновляемых источников энергии. В частности, с помощью послаблений и субсидий, как это делают за рубежом.

Готовность помочь им уже выразили мировые нефтегазовые концерны Total и British Petrolium, а крупнейшее классификационное общество DNVGL предложило помощь в проработке правовой базы и мер поддержки в области ВИЭ. Также власти активно ведут переговоры с инвесторами из КНР, ОАЭ, США И ЕС.