В Азербайджане объединены два нефтеперерабатывающих предприятия

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Это является результатом 7-летнего процесса. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года строит свою деятельность в соответствии с международными стандартами. На месте нынешнего "Белого города" стояли перерабатывающие сооружения концерна "Азернефтьяг" и мы передали их нефтеперерабатывающему заводу им. Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на сегодняшней пресс-конференции, посвященной вопросам модернизации и оптимизации структур управления компании, сообщил вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов.

"В настоящее время все работы завершены и полностью уточнены работы по новому нефтегазовому и нефтехимическому комплексу. Принято решение продолжить некоторые реконструктивные работы в нефтеперерабатывающих заводах. Мы решили объединить эти два завода, а затем согласно программе развития, создать новый нефтеперерабатывающий комплекс, отвечающий современным требованиям. Считаю, что для этого потребуется несколько лет. Естественно, что на данный процесс повлияют и финансовые вопросы", - сказал представитель SOCAR.

Напомним, что указом президента SOCAR от 24 декабря 2014 года принято решение о прекращении деятельности нефтеперерабатывающего завода "Азернефтьяг" с 1 января 2015 года вследствие присоединения к нефтеперерабатывающему заводу им. Гейдара Алиева.

Вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов заявил, что "Азернефтьяг" на самом деле не закрывается, а просто объединяется с другим заводом.