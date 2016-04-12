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    ​В Азербайджане 354 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа

    Количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 887 877

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В марте текущего года в производственном объединении "Азеригаз" по сектору населения зарегистрировано 17 040 новых абонентов. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из них 3 286 приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 13 754 - на регионы. Тем самым количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 887 877.

    Отметим, что по данным на 1 апреля 2016 года по сектору населения 129 029 семей вынужденных переселенцев бесперебойно обеспечены газом. Кроме того, 354 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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