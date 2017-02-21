В 2016 году добыча с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 8%

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 10,7 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн (примерно 20 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

За отчетный год добыча газа с "Шахдениз" увеличилась на 8%, конденсата – на 8,7% по сравнению с 2015 годом.

Отмечается, что в течение года обеспечены надежные поставки газа компании BTC для рынков и объектов Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ).

Производительность установок "Шахдениз" составляет 30 млн кубометров в сутки или примерно 10,9 млрд кубометров в год.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).