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    UNCOPA наградила академика Хошбяхта Юсифзаде

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбяхт Юсифзаде был награжден европейским орденом служения за вклад в мировую науку и экономику.

    Как сообщает Report, Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA), действующий в Женеве (Швейцария), 27 декабря 2018 года принял решение о награждении знаменитого ученого-нефтяника, первого вице-президента SOCAR, академика Хошбяхта Юсифзаде европейским орденом служения.

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