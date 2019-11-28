УМЭО SOCAR увеличил экспорт по ненефтяному сектору на 25%

В январе-октябре Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций

Экспорт по ненефтяному сектору в январе-октябре составил 189,6 млн долларов. Аналогичный показатель в прошлом году был равен 151,5 млн долларов.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ООО "Азералюминиум" (96,2 млн долларов), ЗАО AzerGold (70,3 млн долларов), ОАО "Азерэнержи"(62,8 млн долларов), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (19,8 млн долларов), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (18,6 млн долларов), ООО CTS-Agro (5,8 млн долларов), Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн" (2 млн долларов), ПО "Азерикимья" (2 млн долларов), "Бакинский завод нефтяного машиностроения" (852,1 тыс. долларов).