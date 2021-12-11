Турция обнаружила нефть на границе с Сирией

На турецко-сирийской границе обнаружено нефтяное месторождение.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом отмечается в сообщении национальной нефтяной компании Турции TPAO, опубликованном в Twitter.
“Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 км к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API”, - говорится в заявлении.
Публикация сопровождается кадрами с места открытия нового месторождения.
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.️