В Азербайджане может быть создана академия Cisco

Азербайджан и американская компания Cisco обсудили возможности сотрудничества в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта, модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, развития центров обработки данных и "Правительственного облака", кибербезопасности и инноваций.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в X.

Обсуждение состоялось на встрече Набиева с вице-президентом и генеральным директором по поддержке клиентов Cisco в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Адель Тромбеттой.

По словам министра, также обсуждались возможности реализации совместных исследовательских и инновационных проектов, создания регионального центра, в том числе академии Cisco, а также подготовки специалистов с цифровыми навыками.