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    В Азербайджане может быть создана академия Cisco

    ИКТ
    • 29 сентября, 2026
    • 11:32
    В Азербайджане может быть создана академия Cisco

    Азербайджан и американская компания Cisco обсудили возможности сотрудничества в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта, модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, развития центров обработки данных и "Правительственного облака", кибербезопасности и инноваций.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в X.

    Обсуждение состоялось на встрече Набиева с вице-президентом и генеральным директором по поддержке клиентов Cisco в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Адель Тромбеттой.

    По словам министра, также обсуждались возможности реализации совместных исследовательских и инновационных проектов, создания регионального центра, в том числе академии Cisco, а также подготовки специалистов с цифровыми навыками.

    Рашад Набиев Cisco Азербайджано-американские отношения
    Azərbaycanda "Cisco" akademiyası yaradıla bilər
    Cisco Academy may be established in Azerbaijan
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