Турция может поставить электроэнергию Украине с помощью плавучих электростанций

Турция может отправить плавучие электростанции в Румынию для поставок 300-400 МВт электроэнергии в Украину.

Турция может отправить плавучие электростанции в Румынию для поставок 300-400 МВт электроэнергии в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду в интервью агентству Anadolu гендиректор компании Karpowership Зейнеп Харези.

"Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 МВт. Эта мощность может обеспечить электроэнергией 1 млн домохозяйств. Мы можем направить три или четыре корабля для обеспечения этого потенциала. Плавучие электростанции можно разместить в разных гаванях, а поставки электроэнергии могут начаться в течение месяца после того, как будут окончательно согласованы технические, коммерческие детали, а также обеспечение их безопасности, - отметила Харези. - Между Румынией, Молдовой и Украиной есть линии электропередач. Мы можем разместить суда в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач на Украину".