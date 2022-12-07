О нас

Турция может поставить электроэнергию Украине с помощью плавучих электростанций

Турция может поставить электроэнергию Украине с помощью плавучих электростанций Турция может отправить плавучие электростанции в Румынию для поставок 300-400 МВт электроэнергии в Украину.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 14:11
Турция может поставить электроэнергию Украине с помощью плавучих электростанций

Турция может отправить плавучие электростанции в Румынию для поставок 300-400 МВт электроэнергии в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду в интервью агентству Anadolu гендиректор компании Karpowership Зейнеп Харези.

"Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 МВт. Эта мощность может обеспечить электроэнергией 1 млн домохозяйств. Мы можем направить три или четыре корабля для обеспечения этого потенциала. Плавучие электростанции можно разместить в разных гаванях, а поставки электроэнергии могут начаться в течение месяца после того, как будут окончательно согласованы технические, коммерческие детали, а также обеспечение их безопасности, - отметила Харези. - Между Румынией, Молдовой и Украиной есть линии электропередач. Мы можем разместить суда в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач на Украину".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

ЕС может снизить потолок цен на газ до 220 евро за МВт/ч
ЕС может снизить потолок цен на газ до 220 евро за МВт/ч
7 декабря 2022 г. 12:40
ГЭС Азербайджана сменила организационно-правовую форму
ГЭС Азербайджана сменила организационно-правовую форму
7 декабря 2022 г. 12:33
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров
7 декабря 2022 г. 12:22
Песков: Россия рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть
Песков: Россия рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть
7 декабря 2022 г. 11:56
Продукции в Азербайджане будет присваиваться энергокласс в соответствии с показателем энергосбережения
Продукции в Азербайджане будет присваиваться энергокласс в соответствии с показателем энергосбережения
7 декабря 2022 г. 10:38
Цены на нефть выросли после снижения предыдущих дней
Цены на нефть выросли после снижения предыдущих дней
7 декабря 2022 г. 10:04
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год
7 декабря 2022 г. 09:34
EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
7 декабря 2022 г. 09:28
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
7 декабря 2022 г. 08:57
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 4 января
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 4 января
6 декабря 2022 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi