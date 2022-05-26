Транзит российского газа через Украину 26 мая может составить 44,3 млн куб. м

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 44,3 млн кубометров в сутки.

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 44,3 млн кубометров в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Номинации на транзит газа из России на 26 мая через газораспределительную станцию "Сохрановка" отсутствуют, а через станцию "Суджа" составляют 44,3 млн кубометров - на уровне предыдущего дня.

В настоящий момент "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа", а заявки на прокачку через "Сохрановку" отклоняются украинской стороной.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.