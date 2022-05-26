О нас

Транзит российского газа через Украину 26 мая может составить 44,3 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину 26 мая может составить 44,3 млн куб. м Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 44,3 млн кубометров в сутки.
Энергетика
26 мая 2022 г. 10:12
Транзит российского газа через Украину 26 мая может составить 44,3 млн куб. м

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 44,3 млн кубометров в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Номинации на транзит газа из России на 26 мая через газораспределительную станцию "Сохрановка" отсутствуют, а через станцию "Суджа" составляют 44,3 млн кубометров - на уровне предыдущего дня.

В настоящий момент "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа", а заявки на прокачку через "Сохрановку" отклоняются украинской стороной.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian gas transit through Ukraine may reach 44.3 mcm

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
25 мая 2022 г. 12:36
Врач: Оспа обезьян не перерастет в пандемию
Врач: "Оспа обезьян" не перерастет в пандемию
25 мая 2022 г. 12:12
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
25 мая 2022 г. 12:09
Могилы украинских военных подверглись вандализму
ФотоМогилы украинских военных подверглись вандализму
25 мая 2022 г. 11:18
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 15:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
23 мая 2022 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi