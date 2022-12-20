"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год

Компания "Транснефть" получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь, 2023 год и первый квартал следующего года соответственно, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки.

Компания "Транснефть" получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь, 2023 год и первый квартал следующего года соответственно, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в эфире телеканала "Россия-24".

"Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тыс. тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку - тоже дайте", - сказал он.

Ранее, 12 декабря, в кабмине Польши призывали к введению "полных, комплексных санкций без исключений" в сторону России, в том числе и "комплексных санкций в отношении северного трубопровода ("Дружба")".

"Если этого не произойдет, то мы продолжим обсуждение вместе с концерном [Orlen], или концерн будет принимать решение, что делать дальше с уже принятыми обязательствами", - заявляла журналистам отвечающая за вопросы энергетики министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Orlen располагает долгосрочными контрактами на поставки нефти с "Роснефтью" и "Татнефтью". Первый предусматривает поставки до 300 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2022 года, второй заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Все эти поставки Orlen осуществляет по трубопроводам. Российскую нефть в Польше планируют заменить за счет контрактов с Saudi Aramco, поставок из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа.

1 декабря Германия и Польша подписали совместную декларацию о взаимной поддержке в области безопасности нефтеснабжения. Подписанием декларации обе стороны хотят обеспечить работу польских нефтеперерабатывающих заводов в Гданьске и Плоцке и германских нефтеперерабатывающих заводов в Шведте и Лойне и снабжение их достаточным количеством сырой нефти. Стороны призвали немецкие и польские нефтяные компании к двусторонним инвестициям, торговле и сотрудничеству в целях максимального использования своей инфраструктуры и укрепления энергетической безопасности.