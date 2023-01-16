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TotalEnergies вложит 1 млрд долларов в разработку месторождения нефти в Бразилии

TotalEnergies вложит 1 млрд долларов в разработку месторождения нефти в Бразилии Французская энергетическая компания TotalEnergies инвестирует около 1 млрд долларов в разработку проекта Lapa South-West, являющегося частью нефтяного месторождения Lapa в Бразилии.
Энергетика
16 января 2023 г. 14:05
TotalEnergies вложит 1 млрд долларов в разработку месторождения нефти в Бразилии

Французская энергетическая компания TotalEnergies инвестирует около 1 млрд долларов в разработку проекта Lapa South-West, являющегося частью нефтяного месторождения Lapa в Бразилии.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза компании.

"TotalEnergies управляет проектом с долей 45% в партнерстве с Shell (30%) и Repsol Sinopec (25%). Разработка Lapa South-West будет осуществляться с помощью трех скважин, подключенных к существующей плавучей установке для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO Lapa)", - говорится в сообщении.

В релизе сообщается, что после начала добычи, которое ожидается в 2025 году, Lapa South-West позволит увеличить добычу на месторождении Lapa на 25 тыс. баррелей нефти в сутки, доведя общий объем добычи до 60 тыс. баррелей нефти в сутки.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тыс. человек более чем в 130 странах.

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Версия на английском языке TotalEnergies to invest $1B in oil field development in Brazil

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