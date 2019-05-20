Total и Eni приостановили платежи по нефти, поступавшей по трубопроводу "Дружба"

Французская Total и итальянская Eni заморозили выплаты за нефть, которая поступала в апреле по нефтепроводу "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

По их сведениям, компании заявили российским поставщикам, что выплаты последуют только после того, как будет согласована компенсация за поставки некондиционной нефти.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.

Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Россия и Белоруссия создали рабочую группу, которая должна разработать план мероприятий по восстановлению поставок нефти по "Дружбе", а также оценить убытки из-за поставок некачественной нефти.