О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Своп-соглашение позволит обеспечить дополнительные поставки газа для ЮГК

Эксперт: Своп-соглашение позволит обеспечить дополнительные поставки газа для ЮГК Соглашение о своповых поставках газа, подписанное между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, подготавливает почву для реализации прямой связи производственных мощностей Туркменистана и Азербайджана на Каспии.
Энергетика
3 декабря 2021 г. 13:00
Эксперт: Своп-соглашение позволит обеспечить дополнительные поставки газа для ЮГК

Соглашение о своповых поставках газа, подписанное между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, подготавливает почву для реализации прямой связи производственных мощностей Туркменистана и Азербайджана на Каспии.

Об этом Report сообщил представитель Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден.

“Соединение с трубопроводом мощностью 10 млрд куб.м в год позволит обеспечить устойчивые дополнительные поставки газа как в Азербайджан, так и в Южный газовый коридор. Прямая связь предложила бы решение проблемы утечек метана на туркменской стороне Каспия”, - пояснил он добавив, что соглашение о свопе не уменьшает потребности в прямой транскаспийской связи между Туркменистаном и Азербайджаном.

По его словам, соглашение позволяет немного увеличить объемы экспорта Туркменистана и обеспечивает Азербайджан некоторым из необходимого стране количеством газа.

“Региональное сотрудничество в области энергетики и газа следует всячески приветствовать”, - заключил он.

28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Реализация бессрочного контракта начнется с 22 декабря текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: Swap agreement to allow for additional gas supply into SGC

Самое важное

Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:05
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
2 декабря 2021 г. 10:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi