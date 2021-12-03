Эксперт: Своп-соглашение позволит обеспечить дополнительные поставки газа для ЮГК

Соглашение о своповых поставках газа, подписанное между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, подготавливает почву для реализации прямой связи производственных мощностей Туркменистана и Азербайджана на Каспии.

Соглашение о своповых поставках газа, подписанное между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, подготавливает почву для реализации прямой связи производственных мощностей Туркменистана и Азербайджана на Каспии.

Об этом Report сообщил представитель Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден.

“Соединение с трубопроводом мощностью 10 млрд куб.м в год позволит обеспечить устойчивые дополнительные поставки газа как в Азербайджан, так и в Южный газовый коридор. Прямая связь предложила бы решение проблемы утечек метана на туркменской стороне Каспия”, - пояснил он добавив, что соглашение о свопе не уменьшает потребности в прямой транскаспийской связи между Туркменистаном и Азербайджаном.

По его словам, соглашение позволяет немного увеличить объемы экспорта Туркменистана и обеспечивает Азербайджан некоторым из необходимого стране количеством газа.

“Региональное сотрудничество в области энергетики и газа следует всячески приветствовать”, - заключил он.

28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Реализация бессрочного контракта начнется с 22 декабря текущего года.