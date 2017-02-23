Страны, не выполняющие обязательства по "Южному газовому коридору", будут оштрафованы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Если какая-либо сторона не сможет выполнить свои обязательства по проекту "Южного газового коридора", она будет оштрафована.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на пресс-конференции, состоявшейся после 3-го заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (SGC).

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович отметил, что SGC с самого начала включен в перечень проектов особой важности для ЕС: "Если страны не хотят задержек по проекту, они должны выполнять соответствующие работы. Это включает в себя и выдачу разрешений. В связи с этим сегодня большую часть обсуждений мы провели с представителем Италии Карло Календой. Из-за возникших с TAP проблем мы встретимся и проведем переговоры с руководством итальянской области Апулия. Я нанесу визит в регион для проведения переговоров".