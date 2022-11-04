Страны G7 в ближайшие недели завершат введение потолка цен на нефть из РФ

Страны Группы семи планируют "в ближайшие недели" завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств стран G7.
"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение предельной цены на поставляемую по морю российскую нефть", - отмечается в документе.