Стоимость нефти выросла на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,18%, до 112,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 110,33 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 мая упали на 2,445 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,533 млн баррелей. Позже в среду рынки ждут официальную статистику Минэнерго США по запасам.

Росту котировок "черного золота" способствуют и ожидания роста спроса со стороны Китая после заявлений властей страны о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня.