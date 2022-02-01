Стоимость газа в Европе снизилась на 8% из-за роста транзита через Украину

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась ниже 900 долларов США за 1 тыс. кубометров на фоне почти двукратного увеличения транзита российского газа через Украину.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 899,99 долларов за 1 тыс. кубометров.
Общее снижение стоимости газа за день составляет более 8%.
Происходит это на фоне увеличения номинаций со стороны "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины. На сегодня к прокачке заявлены объемы в 107,7 млн кубометров - это в 1,8 раза выше, чем накануне, и более чем в два раза выше, чем средний транзит за сутки в январе.
Таким образом, с наступлением февраля показатели прокачки российского газа через Украину приблизились к объемам, забронированным на основе долгосрочного контракта (около 109,5 млн кубометров в сутки).