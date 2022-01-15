США выразили опасения за будущее EastMed

США выразили опасения по поводу Восточно-Средиземноморсого трубопровода (Eastern Mediterranean pipeline, EastMed), по которому израильский газ будет доставляться из Восточного Средиземноморья в Грецию.

США выразили скептицизм по поводу реализации проекта Восточно-Средиземноморского трубопровода (Eastern Mediterranean pipeline, EastMed), который должен соединить месторождения у берегов Израиля и Кипра с Грецией и Италией.

Как передает Report, представитель Госдепартамента, который прокомментировал этот вопрос на условиях анонимности, сообщил агентству Anadolu, что администрация Байдена «критически смотрит на новые проекты инфраструктуры для ископаемого топлива".

Хотя представитель Госдепа, хотя прямо не упомянул, что США отказываются от поддержки проекта EastMed, но сообщил, что интерес Вашингтона в Восточном Средиземноморье смещается в сторону возобновляемых источников энергии и проектов на основе электроэнергии.

По его словам, США придают большое значение вопросу энергетической безопасности и развитию транспортных коммуникаций в Восточном Средиземноморье.

«Линии электропередачи между странами Восточного Средиземноморья и Европой позволят экспортировать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, принося пользу странам региона. В этом контексте запланированный проект энергомоста EuroAfrica соединит Египет с Кипром и Грецией, а магистраль EuroAsia объединит линии электропередач Израиля, Кипра и Европы», - сказал он, добавив, что проекты EuroAfrica и EuroAsia «не только соединяют жизненно важные энергетические рынки, но и помогают подготовить регион к переходу на экологически чистую энергию».

Подчеркнув, что администрация США уделяет приоритетное внимание проектам в области возобновляемых источников энергии, представитель Госдепа заявил: «США критически смотрят на новые проекты в области транспортировки ископаемого топлива. Мы поддерживаем некоторые существующие проекты, которые способствуют энергетической безопасности и диверсификации поставок природного газа, такие как плавучее хранилище и регазификационная установка в Александруполисе (FSRU) и интерконнекторы между Болгарией (IGB) Северной Македонией, которые будут завершены намного раньше, а также будут иметь более низкую стоимость, чем газопровод East Med».

11 января США официально отказались от поддержки EastMed, когда посольство США в Афинах заявило, что администрация Байдена «переносит свое внимание на электрические межсистемные соединения, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии».

Греция, Израиль и администрация киприотов-греков подписали в 2020 году соглашение о строительстве газопровода протяженностью 1 900 километров (примерно 1 200 миль) в Восточном Средиземноморье, который соединит Израиль, администрацию киприотов-греков, Крит, Грецию, и, наконец, Италию.

Многие эксперты говорят, что предполагаемая стоимость транспортировки природного газа будет в три раза дешевле, если газопровод пройдет через Турцию.

Хотя Анкара и Тель-Авив выразили готовность вести переговоры о такой передаче газа через Турцию, переговоры так и не сдвинулись с мертвой точки.

Как отметила в конце прошлого года министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, подготовку технико-экономического обоснования газопровода взял на себя ЕС: "Уже было инвестировано 100 млн евро. После того как связанный с коронавирусом кризис подойдет к концу, хотелось бы надеяться, что это случится через несколько месяцев или через полгода, мы начнем продвигать и реализовывать проект строительства. Я надеюсь, что через пять лет у нас будет этот трубопровод».

По его словам, у Израиля есть огромные запасы газа, их достаточно для того, чтобы вместе с Кипром оправдать не только строительство одного трубопровода EastMed, но даже "двух или трех таких трубопроводов".

Предполагается, что EastMed pipeline позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через острова Кипр и Крит на континентальную часть Греции, а в будущем, возможно, довести газ до Италии. Длина газопровода составляет 1 900 км, из которых 1 300 км будет проложено под водой и 600 км - по суше. Проектная мощность EastMed pipeline составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно.