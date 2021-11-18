США попросили азиатские страны освободить резервы нефти

США попросили несколько азиатских стран высвободить часть стратегических резервов нефти с целью оказания давления на ОПЕК и снижения цен на мировых рынках.

США попросили несколько азиатских стран высвободить часть стратегических резервов нефти с целью оказания давления на ОПЕК и снижения цен на мировых рынках.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Белый дом обратился к Японии, Южной Корее, Китаю и Индии с просьбой о принятии скоординированных шагов в этом направлении. Такая практика была США и его союзниками применена в 2011 году во время войны в Ливии, которая входит в ОПЕК. Пока на обращение Соединенных Штатов из этих стран только Япония положительно отреагировала. Южнокорейский чиновник подтвердил агентству сейчас рассматривается запрос США. Но пока ни одна страна не дала окончательного ответа.



Американская сторона считает, что крупные потребители должны объединиться и дать понять ОПЕК, что он должен изменить свое поведение. Ранее Соединенные Штаты несколько раз обращались к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзникам с просьбой ускорить рост добычи, но получали отказ. Поэтому США призывает азиатские страны оказать своего рода давления на ОПЕК. В этих целях по их подсчетам, из резервов надо высвободить 20–30 млн баррелей, что позволит в некоторой степени оказать влияние на рынок.

Но нынешнее предложение представляет собой беспрецедентный вызов для ОПЕК, картеля, который влиял на цены на нефть более пяти десятилетий, поскольку в нем участвует Китай, крупнейший в мире импортер нефти.

Управление государственных резервов Китая заявило, что работает над высвобождением запасов сырой нефти, но отказалось комментировать запрос США.

Официальный представитель Южной Кореи подтвердил, что Соединенные Штаты попросили Сеул высвободить некоторые запасы нефти.

«Мы тщательно изучаем запрос США, однако мы не высвобождаем запасы нефти из-за роста цен на нефть. Мы можем высвободить запасы нефти в случае дисбаланса предложения, но не в ответ на рост цен на нефть», - сказал чиновник.

SPR был создан в 1970-х годах после арабского нефтяного эмбарго, чтобы обеспечить США достаточными запасами на случай чрезвычайной ситуации.

После того, как агентство Reuters сообщило об обсуждениях в Белом доме, нефть в США и мировой эталон Brent упали, причем цена последнего упала ниже 80% за баррель.

ОПЕК и другие производители, включая Россию, известные под общим названием ОПЕК+, ежемесячно добавляли на рынок около 400 тыс. баррелей в день, но сопротивлялись призывам Байдена к более быстрому увеличению, утверждая, что восстановление спроса может быть хрупким.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что его ожиданиям, глобальный избыток предложения появится уже в декабре.

Рост цен на нефть раздражал Байдена в преддверии промежуточных выборов 2022 года, которые определят, сохранит ли его Демократическая партия незначительное большинство в Конгрессе США.

По данным AAA, в последнее время цены на бензин в США в среднем составляют 3,41 доллара за галлон, что более чем на 60% выше, чем год назад, поскольку экономика восстановилась после пандемии COVID-19.

Некоторые помощники Байдена связывают его падение общественного рейтинга в последние месяцы с ухудшением инфляции от энергоносителей до продуктов питания и других сфер. Индекс потребительских цен вырос на 6,2% за последние 12 месяцев, а его энергетическая составляющая выросла на 30%.