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    Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с соучредителем и исполнительным директором американской компании "Blackstone"

    Ильхам Алиев позитивно оценил сотрудничество компании Blackstone с нашей страной

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 23 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с соучредителем и исполнительным директором американской компании Blackstone Стивеном Шварцманом.

    Как сообщает Report, Стивен Шварцман сказал, что некоторое время назад был в Азербайджане, отметил, что история и современный облик нашей страны произвели на него глубокое впечатление. Oн подчеркнул, что компания Blackstone успешно сотрудничает с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев позитивно оценил сотрудничество компании Blackstone с нашей страной. На встрече были обсуждены вопросы будущего сотрудничества.

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