SOCAR: В факельных башнях НПЗ ожидаются задымления

На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR продолжаются работы по модернизации и реконструкции. В факельные системы завода предполагается подача отдельных углеводородных смесей для предотвращения возникновения технологических нарушений при приеме нефти и нефтепрод

На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR продолжаются работы по модернизации и реконструкции. В целях предотвращения возможных технологических перебоев, которые могут возникнуть при приеме сырой нефти и нефтепродуктов на НПЗ, ожидается, что определенные смеси углеводородов будут направляться в факельные системы завода, что приведет к задымлению на факельных башнях. Это задымление может продолжаться до тех пор, пока установки не будут полностью введены в эксплуатацию и процесс переработки не нормализуется

Как сообщили Report в службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, в качестве составляющей реализуемой на НПЗ программы операционной устойчивости и совершенствования, с 4 апреля 2022 года на заводе начаты плановые работы по ремонту, которые продлятся 50 дней.

В настоящее время выполняется завершающий этап капитального ремонта и в соответствии с планом идет процесс ввода в эксплуатацию основных технологических объектов завода.