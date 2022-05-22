О нас

SOCAR: В факельных башнях НПЗ ожидаются задымления

SOCAR: В факельных башнях НПЗ ожидаются задымления На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR продолжаются работы по модернизации и реконструкции. В факельные системы завода предполагается подача отдельных углеводородных смесей для предотвращения возникновения технологических нарушений при приеме нефти и нефтепрод
Энергетика
22 мая 2022 г. 11:44
SOCAR: В факельных башнях НПЗ ожидаются задымления

На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR продолжаются работы по модернизации и реконструкции. В целях предотвращения возможных технологических перебоев, которые могут возникнуть при приеме сырой нефти и нефтепродуктов на НПЗ, ожидается, что определенные смеси углеводородов будут направляться в факельные системы завода, что приведет к задымлению на факельных башнях. Это задымление может продолжаться до тех пор, пока установки не будут полностью введены в эксплуатацию и процесс переработки не нормализуется

Как сообщили Report в службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, в качестве составляющей реализуемой на НПЗ программы операционной устойчивости и совершенствования, с 4 апреля 2022 года на заводе начаты плановые работы по ремонту, которые продлятся 50 дней.

В настоящее время выполняется завершающий этап капитального ремонта и в соответствии с планом идет процесс ввода в эксплуатацию основных технологических объектов завода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOCAR: Smoke expected in oil refinery flare towers
Версия на азербайджанском языке SOCAR: NEZ-in məşəl qüllələrində tüstülənmənin olması gözlənilir

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi