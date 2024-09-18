SOCAR-UNIPER в ноябре запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен"

Компания "SOCAR-UNIPER" (совместное предприятие Госнефтекомпании Азербайджана и германской Uniper), в ноябре 2024 года, в рамках COP29, запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения "Azerkimya".

Компания "SOCAR-UNIPER" (совместное предприятие Госнефтекомпании Азербайджана и германской Uniper), в ноябре 2024 года, в рамках COP29, запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения "Azerkimya".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель азербайджанского представительства Uniper Рашад Гусейнли на "Caspian Energy Forum".

"Это крупный проект SOCAR-Uniper, реализуемый для Azerkimya в сфере энергоэффективности. Можно сказать, что проект уже завершен, и в рамках конференции COP29 состоится официальная церемония запуска турбогенераторной установки по производству электроэнергии и пара на заводе "Этилен-Полиэтилен", - сказал Гусейнли.

Он отметил, что цель строительства установки - повышение эффективности и производственных мощностей парогенераторного комплекса, который обеспечивает завод электроэнергией.

Гусейнли добавил, что SOCAR и Uniper уже многие годы успешно сотрудничают в области поставок природного газа с месторождения Шахдениз, а также в сфере человеческих ресурсов, технологического обмена, снижения выбросов, энергоэффективности.

Напомним, что SOCAR и UNİPER в 2016 году создали СП "SOCAR-UNIPER" для реализации проекта строительства турбогенераторной установки на заводе "Этилен-Полиэтилен". Проект предусматривает увеличение проектной мощности парогенераторного комплекса с 32 МВт/с до 65 МВт/с. Для этого установлен дополнительный турбогенератор и проведена модернизация существующей технологической системы.