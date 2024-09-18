О нас

SOCAR-UNIPER в ноябре запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен"

SOCAR-UNIPER в ноябре запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен" Компания "SOCAR-UNIPER" (совместное предприятие Госнефтекомпании Азербайджана и германской Uniper), в ноябре 2024 года, в рамках COP29, запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения "Azerkimya".
Энергетика
18 сентября 2024 г. 14:36
SOCAR-UNIPER в ноябре запустит турбогенераторную установку на заводе Этилен-Полиэтилен

Компания "SOCAR-UNIPER" (совместное предприятие Госнефтекомпании Азербайджана и германской Uniper), в ноябре 2024 года, в рамках COP29, запустит турбогенераторную установку на заводе "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения "Azerkimya".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель азербайджанского представительства Uniper Рашад Гусейнли на "Caspian Energy Forum".

"Это крупный проект SOCAR-Uniper, реализуемый для Azerkimya в сфере энергоэффективности. Можно сказать, что проект уже завершен, и в рамках конференции COP29 состоится официальная церемония запуска турбогенераторной установки по производству электроэнергии и пара на заводе "Этилен-Полиэтилен", - сказал Гусейнли.

Он отметил, что цель строительства установки - повышение эффективности и производственных мощностей парогенераторного комплекса, который обеспечивает завод электроэнергией.

Гусейнли добавил, что SOCAR и Uniper уже многие годы успешно сотрудничают в области поставок природного газа с месторождения Шахдениз, а также в сфере человеческих ресурсов, технологического обмена, снижения выбросов, энергоэффективности.

Напомним, что SOCAR и UNİPER в 2016 году создали СП "SOCAR-UNIPER" для реализации проекта строительства турбогенераторной установки на заводе "Этилен-Полиэтилен". Проект предусматривает увеличение проектной мощности парогенераторного комплекса с 32 МВт/с до 65 МВт/с. Для этого установлен дополнительный турбогенератор и проведена модернизация существующей технологической системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi