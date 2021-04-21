SOCAR участвует в тендере Одесского припортового завода

Одесский припортовый завод занимается производством аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода

SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), в настоящее время участвует в тендере на поставку сырья и готовой продукции на Одесский припортовый завод по принципу толлинга.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, процедура тендера еще не завершена: "Одесский припортовый завод производит аммиак и карбамид, а сырьем является природный газ".

Одесский припортовый завод занимается производством аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Проектная мощность завода по производству аммиака составляет 450 тыс. тонн в год, по выпуску карбамида - 330 тыс. тонн в год. Мощность комплекса по перегрузке аммиака - 4,3 млн тонн в год, карбамида и метанола - 5 и 1 млн тонн в год соответственно.

Предприятие находится на берегу Малого Аджалыкского лимана, а если точнее, то в 35 километрах от Одессы. Общая площадь территории завода по различным подсчётам составляет около 250 гектаров.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о начале "большой приватизации". После принятия данного закона важные государственные объекты могут быть проданы частным предпринимателям и компаниям. К ним относятся в том числе Украинская железная дорога (“Укрзализныця”), Национальная почта Украины (“Укрпочта”) и нефтегазовая компания “Нафтогаз”.