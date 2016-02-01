​SOCAR обеспечивает до 50% спроса на дизельное топливо в Грузии

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обеспечивает до 50% спроса на дизельное топливо на рынке нефтепродуктов Грузии. Как сообщает Report, об этом сказал в своем выступлении на энергетическом форуме Азербайджан-Индонезия заместитель начальника экспортного отдела Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Магсуд Махмудов.

По словам М.Махмудова, в будущем планируется расширение терминала Кулеви: "Мощность управляемого SOCAR терминала Кулеви равна 320 тыс. кубометров и в будущем планируется его расширение".

Он также отметил, что основные рынки продаж SOCAR Trading сосредоточены в Южной Европе: "Вместимость принадлежащего SOCAR терминала Aurora Fujairah Terminal FZE в ОАЭ составляет 347 тыс. кубометров. В случае необходимости в будущем терминал может быть расширен до 650 тыс. кубометров".