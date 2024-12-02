SOCAR начал поставки природного газа в Словакию

С 1 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки природного газа крупнейшему государственному энергетическому поставщику Словакии - компании SPP.

С 1 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки природного газа крупнейшему государственному энергетическому поставщику Словакии - компании SPP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества на основе краткосрочного пилотного контракта между SOCAR и SPP. Компании нацелены на развитие более долгосрочного энергетического партнерства.

Благодаря этим поставкам газа SOCAR продолжает диверсифицировать направления своего экспорта. Таким образом, Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.