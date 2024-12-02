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SOCAR начал поставки природного газа в Словакию

SOCAR начал поставки природного газа в Словакию С 1 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки природного газа крупнейшему государственному энергетическому поставщику Словакии - компании SPP.
Энергетика
2 декабря 2024 г. 14:07
SOCAR начал поставки природного газа в Словакию

С 1 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки природного газа крупнейшему государственному энергетическому поставщику Словакии - компании SPP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества на основе краткосрочного пилотного контракта между SOCAR и SPP. Компании нацелены на развитие более долгосрочного энергетического партнерства.

Благодаря этим поставкам газа SOCAR продолжает диверсифицировать направления своего экспорта. Таким образом, Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.

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