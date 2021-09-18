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SOCAR инвестировал более 300 млн долларов в газификацию Грузии

SOCAR инвестировал более 300 млн долларов в газификацию Грузии Большая часть инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии направлена на газификацию.
Энергетика
18 сентября 2021 г. 15:02
SOCAR инвестировал более 300 млн долларов в газификацию Грузии

Большая часть инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии направлена на газификацию - более 300 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в сферу газификации соседней страны вложено более 300 млн долларов. "Правительство Грузии активно содействует вложению крупных инвестиций в эту сферу. В некоторых селах газоснабжение может не иметь экономического эффекта, но при поддержке правительства Грузии эта работа осуществляется через государственную программу", - отметил он.

Глава компании отметил, что уровень газификации в Грузии составляет 90%, что считается высоким показателем.

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Версия на английском языке SOCAR invests more than USD 300 million in Georgia's gasification 
Версия на азербайджанском языке SOCAR Gürcüstanda qazlaşdırılmaya 300 mln dollardan çox investisiya yatırıb

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