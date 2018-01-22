SOCAR экспортировал 21 млн тонн сырой нефти в прошлом году

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 20,7 млн тонн сырой нефти в 2017 году.

Об этом сообщили Report в компании.

"Нефть и нефтехимическая продукция играют важную роль в росте общих доходов. SOCAR экспортировал нефтяную и нефтехимическую продукцию на 1,5 млн тонн из Азербайджана в 2017 году.

Основная доля экспортируемой продукции перерабатывающей и химической промышленности приходится на дизельное и авиационное топливо, полиэтилен высокой плотности, кокс, пропилен, сжиженный газ и жидкую пиролизную смолу", - говорится в сообщении.

Отмечено, что положительная динамика экспорта нефти обусловлена увеличением объема торговых операций SOCAR по нефти и газу: "К тому же, спрос на азербайджанскую нефть на мировом рынке также был высоким в прошлом году".

Вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров подчеркнул, что SOCAR предлагает азербайджанскую нефть под брендом Azeri Light, считающуюся одной из самых качественных марок на мировом рынке.