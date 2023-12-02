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Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году

Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым утроить глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии к 2030 году.
Энергетика
2 декабря 2023 г. 12:50
Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым утроить глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Распространение возобновляемых источников энергии прогрессирует, но не теми темпами, которые необходимы", - заявил Шольц на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Он подчеркнул, что нужно "утроить расширение возобновляемых источников" и "удвоить энергоэффективность к 2030 году".

При этом канцлер отметил, что в Германии расширение использования возобновляемых источников уже ускорилось, но теперь это должно произойти повсюду в мире.

Помимо расширения возобновляемой энергетики, по словам Шольца, важно, что на конференции начал работу климатический клуб, в который входят 35 стран и Европейский союз.

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Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: “2030-cu ilə qədər qlobal bərpa olunan enerji potensialı 3 dəfə artırmalıdır”
Версия на английском языке Scholz calls for tripling global renewable energy capacity by 2030

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