Шефчович: Еврокомиссия не видит рисков для транзита газа через Украину в Евросоюз

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Еврокомиссия не видит в данный момент рисков для транзита в ЕС российского газа через Украину.

Как сообщает Report,об этом заявил РИА "Новости" вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"На данный момент - нет… Несмотря на неожиданные изменения погоды, нам по-прежнему удается покрывать потребности Европы в газе", - сказал М.Шефчович.

По его словам, ЕК готова стать посредником между Россией и Украиной в случае возобновления переговоров о будущем транзите российского газа через Украину в ЕС.

"Я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне, или даже на политическом уровне, где мы могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", - указал М.Шефчович, добавив, что ЕК готов стать посредником в подобных переговорах.