Saudi Aramco в 2022 году увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2022 году составила 161,1 млрд долларов, что на 46,5% превосходит результат 2021 года и является крупнейшим показателем среди торгующихся на саудовской бирже компаний.

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2022 году составила 161,1 млрд долларов, что на 46,5% превосходит результат 2021 года и является крупнейшим показателем среди торгующихся на саудовской бирже компаний.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила госкомпания Саудовской Аравии.

Денежный поток от операционной деятельности вырос на 33,6% по отношению к предшествующему году, до 186,2 млрд долларов, свободный денежный поток увеличился на 38,1% - до 148,5 млрд долларов.

Таких результатов удалось достичь благодаря высоким ценам на нефть, росту рентабельности производства нефтепродуктов, а также увеличению объемов реализации как сырья, так и нефтепродуктов.

Отмечается, что компания продолжает наращивать свои мощности по добыче нефти и газа, а также расширяет портфель продуктов для удовлетворения ожидаемого спроса.

"Aramco приступила к реализации крупнейшей в своей истории программы капитальных расходов: в прошлом году наши капвложения выросли на 18% и достигли 37,6 млрд долларов. Мы сосредоточены не только на расширении производства нефти, газа и химических продуктов, но и на инвестировании в новые низкоуглеродные технологии, которые могут обеспечить дополнительное сокращение выбросов – непосредственно в нашем производственном процессе и для конечных потребителей нашей продукции", - приводятся в пресс-релизе слова президента Saudi Aramco Амина Нассера.

Aramco ожидает, что в 2023 году капитальные затраты составят около 45-55 млрд долларов (включая внешние инвестиции). Компания также предполагает ежегодный рост капиталовложений примерно до середины десятилетия.

Среднесуточная добыча углеводородов компанией в 2022 году составила 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (против 12,3 млн бнэ/с в 2021 году) в сутки, в том числе нефти - 11,5 млн бнэ/с (против 9,2 млн бнэ/с).