Сангачальский терминал будет готов принять дополнительные объемы газа к концу второго квартала

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сангачальский терминал, расширяемый в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет готов к получению дополнительных объемов газа и закачке их в систему Южно-Кавказского газопровода до конца второго квартала этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный менеджер проекта расширения Сангачальского терминала Рахман Рахманов.

Менеджер проекта отметил, что строительные работы на суше по "Шахдениз-2" (расширение Сангачальского терминала) завершены полностью, а испытания по запуску в эксплуатацию - более чем на 94%. Ожидается, что эти испытания завершатся в первом квартале, а подготовительные работы - к концу второго квартала 2018 года.

Р.Рахманов отметил, что пропускная способность Сангачальского терминала для газа "Шахдениз-1" в настоящее время составляет 1 млрд кубических футов. На этапе "Шахдениз-2" пропускная способность увеличится на 1,8 млрд кубических футов, т.е. общая мощность составит 2,8 млрд кубических футов/сутки.

Он отметил, что расширение терминала охватывает территорию в 70-80 гектаров. На работах по проектам расширения "Шахдениз-2" и Южно-Кавказского газопровода в Азербайджане максимально было задействовано 24 тыс. человек.

По его словам, только на Сангачале максимально было занято 9,5 тыс. человек: "В рамках работ проложено 2,2 млн м кабелей, 134 км трубопроводных систем, установлено 19 тыс. тонн металлоконструкций. В целом, объем выполненных работ составил 50 млн часов, охвачено 54 млн км. Снос временных сооружений продолжается по графику, выполнен 81% работ".