Россия сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в день

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Россия достигла сокращения добычи нефти в рамках венского соглашения в 300 тыс. баррелей в сутки, на 27 апреля было порядка 298 тыс. баррелей нефти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Также он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, исполнила ли РФ на сегодняшний день обязательства по сокращению уровня добычи.

Напомним, ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тыс. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

Нефтяной рынок находится в ожидании следующего заседания ОПЕК, которое пройдет 25 мая.