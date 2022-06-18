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Российский "Газпром" приостановит поставки газа по "Турецкому потоку"

Российский "Газпром" приостановит поставки газа по "Турецкому потоку" "Турецкий поток" с 21 по 28 июня будет на плановом ежегодном техническом обслуживании и поэтому транспортировка российского газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена.
Энергетика
18 июня 2022 г. 16:45
Российский Газпром приостановит поставки газа по Турецкому потоку

"Турецкий поток" с 21 по 28 июня будет на плановом ежегодном техническом обслуживании и поэтому транспортировка российского газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении "Газпром".

Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод предусматривает поставки газа из России в Турцию через Черное море, и далее в страны Южной и Юго-восточной Европы. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

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