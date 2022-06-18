Российский "Газпром" приостановит поставки газа по "Турецкому потоку"

"Турецкий поток" с 21 по 28 июня будет на плановом ежегодном техническом обслуживании и поэтому транспортировка российского газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена.

"Турецкий поток" с 21 по 28 июня будет на плановом ежегодном техническом обслуживании и поэтому транспортировка российского газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении "Газпром".

Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод предусматривает поставки газа из России в Турцию через Черное море, и далее в страны Южной и Юго-восточной Европы. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.