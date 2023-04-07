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Reuters: Азербайджан и Казахстан обсуждают транспортировку 5 млн тонн нефти

Reuters: Азербайджан и Казахстан обсуждают транспортировку 5 млн тонн нефти Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Cупса в 2023 году 5 млн тонн казахстанской нефти.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 18:07
Reuters: Азербайджан и Казахстан обсуждают транспортировку 5 млн тонн нефти

Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Cупса в 2023 году 5 млн тонн казахстанской нефти.

Как передает Report, сообщили агентству Reuters три источника. В случае достижения договоренности, возможно, это будет нефть с месторождения "Кашаган". Также Азербайджан, по словам источников, предложил транспортировку нефти через черноморские порты в Грузии.

Баку-Супса - трубопровод для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря.

Прокачка нефти по Баку-Супса была остановлена весной 2022 года. Вся азербайджанская нефть сейчас экспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Для Казахстана основным экспортным маршрутом является Каспийский трубопроводный консорциум с конечной точкой на российском морском терминале около Новороссийска.

БТД - трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. Извлекаемые запасы "Кашагана" составляют приблизительно 9-13 млрд баррелей (1-2 млрд тонн) нефти, сообщает операционная компания North Caspian Operating Company.

Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, в этом году он планирует экспортировать 1,5 млн тонн по БТД.

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