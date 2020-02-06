​Расходы на проект "Шах Дениз" сократились

В 2019 году на деятельность по проекту газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" потрачено 1,644 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на совместный отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров, операционные расходы составили 544 млн долларов США, капитальные расходы - 1,1 млрд долларов США. Большая часть капитальных расходов относится к проекту "Шах Дениз-2".

Операционные затраты сократились на 5,9%, капитальные - на 23,6%.

В отчетном году с месторождения "Шах Дениз" добыто 16,8 млрд стандартных кубометров газа и примерно 3,5 млн тонн (28,6 млн баррелей) конденсата. За отчетный период добыча газа с "Шах Дениз" увеличилась на 46%, конденсата – на 40% по сравнению с предшествующим годом.

Производительность установок "Шах Дениз" составляет 56 млн кубометров в сутки или 20 млрд стандартных кубометров в год.

По информации, в 2019 году на платформе "Шах Дениз Альфа" не бурились скважины, на буровой установке на платформе проводились профилактические работы.

С помощью буровой установки "Истиглал" полностью завершено бурение одной скважины в восточном крыле, двух скважин в западном крыле и двух подводных скважинах в восточном крыле месторождения. С помощью буровой установки Maersk Explorer пробурены скважина SDH01 и SDF03, начато бурение скважины SDF04.

С помощью этих двух буровых установок уже пробурено 17 скважин, из них полностью завершены работы на 16-ти.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шах Дениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).