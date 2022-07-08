Пярвиз Шахбазов: Реализация IGB - это начало важного этапа в развитии TAP

Реализация интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - это начало важного этапа в развитии Трансадриатического газопровода (TAP), показатель диверсификации Южного газового коридора.

Реализация интерконнектора Греция-Болгария (IGB) - это начало важного этапа в развитии Трансадриатического газопровода (TAP), показатель диверсификации Южного газового коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в Комотини (Греция) на церемонии открытия трубопровода IGB, который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию.

Министр отметил, что открытие IGB является стратегически важным событием в диверсификации энергоснабжения Болгарии и Юго-Восточной Европы, доступе потребителей к чистой энергии: “Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, включая Болгарию и Грецию, а также надежным партнером. За более чем год в Европу поставлено 13,5 миллиарда кубометров газа. Из них 1,4 миллиарда кубометров пришлось на Грецию, а 440 миллионов кубометров - на Болгарию. Экспорт газа в Болгарию за первые 6 месяцев составил 160 миллионов кубометров, к концу года планируется достичь объема в 600 миллионов кубометров. С 1 июля в Болгарию в полном объеме ежедневно экспортируется 2,6 млн кубометров газа, что означает увеличение ежедневных поставок на 1,7 млн кубометров”.

Министр особо подчеркнул важность сотрудничества между странами для обеспечения устойчивой энергетической безопасности: "Южный газовый коридор является самым большим достижением энергетического партнерства ЕС-Азербайджан, и мы намерены продолжить эту историю успеха”.

На церемонии выступили также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Напомним, что в сентябре 2013 года Bulgargaz EAD подписала 25-летнее соглашение о поставках 1 млрд кубометров газа в год в рамках “Шахдениз-2”. А в мае 2019 года в болгарском Кирково состоялась церемония закладки фундамента интерконнектора Греция-Болгария.