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Пярвиз Шахбазов обсудил со Всемирным банком ускорение реализации проекта AZURE

Пярвиз Шахбазов обсудил со Всемирным банком ускорение реализации проекта AZURE Пярвиз Шахбазов обсудил с делегацией миссии Всемирного банка по энергетике ускорение реализации проекта AZURE.
Энергетика
5 апреля 2024 г. 10:14
Пярвиз Шахбазов обсудил со Всемирным банком ускорение реализации проекта AZURE

Пярвиз Шахбазов обсудил с делегацией миссии Всемирного банка по энергетике ускорение реализации проекта AZURE.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с участием старшего специалиста по энергетике банка, руководителя целевой группы Роджера Кома Кунила, менеджера практики Стефани Джил и других представителей были обсуждены вопросы, связанные с финансированием модернизации передающей сети с целью обеспечения интеграции в нее возобновляемых источников энергии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по работе, проделанной в рамках программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) по компоненту "Поддержка Фонда энергоэффективности и дорожной карты национальной программы реновации" проекта технической помощи "Энергоэффективность и климат", а также по другим аспектам повестки сотрудничества в области энергетики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, WB discuss acceleration of work on AZURE project
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankı ilə AZURE layihəsinin icrasının sürətləndirilməsi müzakirə edilib

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