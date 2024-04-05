Пярвиз Шахбазов обсудил со Всемирным банком ускорение реализации проекта AZURE

Пярвиз Шахбазов обсудил с делегацией миссии Всемирного банка по энергетике ускорение реализации проекта AZURE.

Пярвиз Шахбазов обсудил с делегацией миссии Всемирного банка по энергетике ускорение реализации проекта AZURE.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с участием старшего специалиста по энергетике банка, руководителя целевой группы Роджера Кома Кунила, менеджера практики Стефани Джил и других представителей были обсуждены вопросы, связанные с финансированием модернизации передающей сети с целью обеспечения интеграции в нее возобновляемых источников энергии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по работе, проделанной в рамках программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) по компоненту "Поддержка Фонда энергоэффективности и дорожной карты национальной программы реновации" проекта технической помощи "Энергоэффективность и климат", а также по другим аспектам повестки сотрудничества в области энергетики.