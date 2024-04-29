Азербайджан и ПРООН обсудили деятельность по переходу на зеленую энергию в рамках COP29

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с и.о. резидента-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво вопросы, связанные с деятельностью по переходу на зеленую энергию.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с и.о. резидента-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво вопросы, связанные с деятельностью по переходу на зеленую энергию.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи обсуждены приоритеты энергетической повестки и вопросы, связанные с деятельностью по переходу на зеленую энергию в рамках COP29, оценены новые возможности сотрудничества”, - говорится в публикации.