О нас

Азербайджан и ПРООН обсудили деятельность по переходу на зеленую энергию в рамках COP29

Азербайджан и ПРООН обсудили деятельность по переходу на зеленую энергию в рамках COP29 Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с и.о. резидента-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво вопросы, связанные с деятельностью по переходу на зеленую энергию.
Энергетика
29 апреля 2024 г. 17:53
Азербайджан и ПРООН обсудили деятельность по переходу на зеленую энергию в рамках COP29

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с и.о. резидента-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандрой Роккасальво вопросы, связанные с деятельностью по переходу на зеленую энергию.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи обсуждены приоритеты энергетической повестки и вопросы, связанные с деятельностью по переходу на зеленую энергию в рамках COP29, оценены новые возможности сотрудничества”, - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və BMT COP29 çərçivəsində yaşıl enerji keçidi üzrə fəaliyyəti müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, UN mull activities on green energy transition within COP29

Экслюзивные новости

Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi